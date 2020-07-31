СМИ: В Москве экстренно госпитализирована Екатерина Жемчужная

Между тем, в начале июля народный артист РСФСР Геннадий Хазанов заявил, что информация о его возможной госпитализации и ухудшении самочувствия не являются действительными.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что к артисту приехали врачи скорой, принимается решение о его госпитализации.

Сам Хазанов заявил агентству, что с ним "все в порядке", врачей он не вызывал.

