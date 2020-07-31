СМИ: В Москве экстренно госпитализирована Екатерина Жемчужная

Народная артистка России Екатерина Жемчужная экстренно доставлена в одну из столичных больниц. ЗЗЗвезде фильмов «Кармелита», «Королева Марго» стало плохо накануне, 30 июля, отмечает Telegram-канал Mash. У Жемчужной повысилось давление, закружилась и сильно заболела голова.

Также известно, что артистка находится в больнице.

Актер Валерий Гаркалин опроверг информацию о госпитализации

Между тем, в начале июля народный артист РСФСР Геннадий Хазанов заявил, что информация о его возможной госпитализации и ухудшении самочувствия не являются действительными.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что к артисту приехали врачи скорой, принимается решение о его госпитализации.

Сам Хазанов заявил агентству, что с ним "все в порядке", врачей он не вызывал.

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ФОТО: РИА Новрсти / Сергей Кузнецов
ТЕГИ:Народный АртистМоскваГоспитализацияБольница
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