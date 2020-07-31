СМИ: В Москве экстренно госпитализирована Екатерина Жемчужная
Народная артистка России Екатерина Жемчужная экстренно доставлена в одну из столичных больниц. ЗЗЗвезде фильмов «Кармелита», «Королева Марго» стало плохо накануне, 30 июля, отмечает Telegram-канал Mash. У Жемчужной повысилось давление, закружилась и сильно заболела голова.
Также известно, что артистка находится в больнице.
Между тем, в начале июля народный артист РСФСР Геннадий Хазанов заявил, что информация о его возможной госпитализации и ухудшении самочувствия не являются действительными.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что к артисту приехали врачи скорой, принимается решение о его госпитализации.
Сам Хазанов заявил агентству, что с ним "все в порядке", врачей он не вызывал.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
840 тыс.+5 482 / сут.
Умерли
13 963+161 / сут.
Выздоровели
638 тыс.+8 755 / сут.
- Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии
- Ростуризм пересчитал подключившихся к программе кешбэка туроператоров
- Новый приговор Кокорину и Мамаеву станет известен 3 августа
- В Кремле назвали минские договоренности безальтернативными
- Кравчук выступил против «особого статуса» Донбасса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru