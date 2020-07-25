Актер Валерий Гаркалин опроверг информацию о госпитализации
Народный артист России Валерий Гаркалин опроверг данные о своей госпитализации с травмами, сообщает РИА Новости.
«Не знаю, откуда берутся все эти «новости». Со мной все в порядке, я жив и здоров. И сейчас, когда мы с вами разговариваем, я нахожусь дома», — сказал актер.
Ранее Telegram-канал издания «Московский комсомолец» сообщил о падении 66-летнего артиста во дворе его дома. По данным СМИ, актера доставили в Боткинскую больницу с ушибом головы и резаными ранами лица.
Также в субботу утром стало известно о госпитализации актрисы Елены Кондулайнен. Накануне во время выпускного для школьников у нее появилась головная боль и возникли нарушения речи. Отмечается, что торжество проходило в ресторане «Времена года» в ЦПКиО им. Горького. Об этом пишет Lenta.ru.
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