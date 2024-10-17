Более 2 тысяч мигрантов выдворят из РФ в рамках операции «Нелегал»

По итогам второго этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» в Москве приняты решения об административном выдворении из РФ свыше двух тысяч нелегальных мигрантов, сообщается на сайте МВД РФ.

Второй этап операции, который направлен на выявление и пресечение каналов незаконной миграции, проходил в Москве в течение недели. Правоохранители выявили свыше 13 тысяч нарушений миграционного законодательства.