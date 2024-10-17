Более 2 тысяч мигрантов выдворят из РФ в рамках операции «Нелегал»

По итогам второго этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» в Москве приняты решения об административном выдворении из РФ свыше двух тысяч нелегальных мигрантов, сообщается на сайте МВД РФ.

Второй этап операции, который направлен на выявление и пресечение каналов незаконной миграции, проходил в Москве в течение недели. Правоохранители выявили свыше 13 тысяч нарушений миграционного законодательства.

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Отмечается, что свыше 10 тысяч иностранцев были привлечены к ответственности за нарушение правил выезда, въезда и пребывания в РФ, порядка 1 500 – за нарушение пребывания, свыше 600 – за нарушения установленного порядка осуществления трудовой деятельности. Судом было вынесено 20 решений о депортации иностранцев. На сегодняшний день депортировано 12 человек.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в стране более чем вдвое увеличилось число преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Он отметил, что все ведомства активизировали работу по этому направлению, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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