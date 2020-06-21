В Москве День медработника отмечают более 180 тыс специалистов

Более 100 млн раз обращаются москвичи за помощью только к сотрудникам столичных поликлиник. Здоровье горожан обеспечивают 180 тысяч медиков. В День медицинского работника сотрудников отрасли здравоохранения поздравила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве всегда было развито оказание медицинской помощи - ведь в таком мегаполисе просто невозможно иначе. Всего в столице 64 стационара, 60 подстанций скорой помощи и более 380 зданий поликлиник», - отметила Анастасия Ракова.

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Заммэра подчеркнула значимость работы московских врачей в год, когда Россия столкнулась с пандемией коронавируса COVID-19 и поблагодарила «за спасенные жизни».

«Амбулаторное звено, стационары, служба скорой помощи, лабораторная служба сработали как единый организм. Я хочу поздравить всех наших медицинских работников с праздником! Кто-то наверняка встречает его на работе, а кто-то - в кругу семьи. Я хочу сказать спасибо каждому врачу, фельдшеру, медсестре, лаборанту за их непростую работу. Спасибо за ваш труд и спасённые жизни!» - сказала вице-мэр.

На своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных медработников и пригласил городан поучаствовать в акции www.sobyanin.ru/den-medrabotnika-2020 -подписать открытку и отправить поздравления через соцсети или с помощью электронной почты.

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Фото: mos.ru/Евгений Самарин
ТЕГИ:МоскваВрачи
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