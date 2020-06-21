В Москве День медработника отмечают более 180 тыс специалистов

Более 100 млн раз обращаются москвичи за помощью только к сотрудникам столичных поликлиник. Здоровье горожан обеспечивают 180 тысяч медиков. В День медицинского работника сотрудников отрасли здравоохранения поздравила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве всегда было развито оказание медицинской помощи - ведь в таком мегаполисе просто невозможно иначе. Всего в столице 64 стационара, 60 подстанций скорой помощи и более 380 зданий поликлиник», - отметила Анастасия Ракова.