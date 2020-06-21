Путин вручил награды медикам за вклад в борьбу с коронавирусом

В День медицинского работника, 21 июня, российский лидер Владимир Путин подписал указы о награждении медиков за вклад в борьбу с коронавирусом. Информацию об этом публикует сайт Кремля.

«Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского», - сказано в официальном сообщении.

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Согласно ранее подписанному указу президента об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, орденом Пирогова могут быть удостоены россияне за оказание медпомощи в условиях эпидемий, ЧС, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. Медаль Луки Крымского – награда практикующим врачам и младшему медицинскому, другим сотрудникам медорганизаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья, уточняет РИА Новости.

Накануне НСН сообщала, что президент России Владимир Путин распорядился увеличить период получения выплат медикам, которые работают с ковидбольными, до конца лета.



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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:МедикиНаградыВладимир Путин
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