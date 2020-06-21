Путин вручил награды медикам за вклад в борьбу с коронавирусом

В День медицинского работника, 21 июня, российский лидер Владимир Путин подписал указы о награждении медиков за вклад в борьбу с коронавирусом. Информацию об этом публикует сайт Кремля.

«Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского», - сказано в официальном сообщении.