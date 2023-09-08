В Москве ДДОС-атаки стали причиной задержки СМС

Попытки атаки на серверы компании, доставляющей СМС участникам дистанционного электронного голосования на выборах в Москве, стали причиной задержки поступления сообщений избирателям. Об этом заявил совладелец компании ГК «Интермобилити» Даниил Титаренко.

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«Службы безопасности зафиксировали попытку атаки на нашу систему, в связи с этим в некоторых случаях наблюдаются задержки с доставкой СМС ... На ход голосования это никак не влияет», — указал эксперт.

Как отметил Титаренко, избиратели получат СМС с небольшой задержкой и смогут поучаствовать в голосовании. Специалисты делают все возможное для восстановления корректной работы системы.

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Фото: icmos.ru
ТЕГИ:ГолосованиеВыборы Мэра МосквыМосква

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