В Москве ДДОС-атаки стали причиной задержки СМС

«Службы безопасности зафиксировали попытку атаки на нашу систему, в связи с этим в некоторых случаях наблюдаются задержки с доставкой СМС ... На ход голосования это никак не влияет», — указал эксперт.

Как отметил Титаренко, избиратели получат СМС с небольшой задержкой и смогут поучаствовать в голосовании. Специалисты делают все возможное для восстановления корректной работы системы.

