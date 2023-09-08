Мосгоризбирком: Выборы Мэра Москвы начались без сбоев
Голосование на выборах мэра Москвы началось в штатном режиме. Об этом заявила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Глава столичной избирательной комиссии поздравила всех со стартом голосования. Кириллова подчеркнула, что в 08:00 мск открылись все 2 202 избирательных участка Москвы.
«На сию минуту информация о каких-либо нарушениях не поступала, поэтому будем надеяться, что и в ближайшие три дня мы проработаем штатно, организованно, без нарушений», – отметила председатель МГИК.
Кириллова напомнила, что в Москве проходят выборы мэра, а в Троицком и Новомосковском округах также выбирают депутатов представительных органов местного самоуправления. В столице в голосовании поучаствуют около 7,6 млн избирателей, в Новой Москве — 280 тысяч человек. Как отметила Кириллова, организацией и проведением выборов занимаются 33 тысячи членов избиркомов разного уровня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru