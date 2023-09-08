Мосгоризбирком: Выборы Мэра Москвы начались без сбоев

Голосование на выборах мэра Москвы началось в штатном режиме. Об этом заявила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Глава столичной избирательной комиссии поздравила всех со стартом голосования. Кириллова подчеркнула, что в 08:00 мск открылись все 2 202 избирательных участка Москвы.

«На сию минуту информация о каких-либо нарушениях не поступала, поэтому будем надеяться, что и в ближайшие три дня мы проработаем штатно, организованно, без нарушений», – отметила председатель МГИК.

Кириллова напомнила, что в Москве проходят выборы мэра, а в Троицком и Новомосковском округах также выбирают депутатов представительных органов местного самоуправления. В столице в голосовании поучаствуют около 7,6 млн избирателей, в Новой Москве — 280 тысяч человек. Как отметила Кириллова, организацией и проведением выборов занимаются 33 тысячи членов избиркомов разного уровня.

