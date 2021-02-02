В Москве четыре станции метро закрыты по требованию полиции
2 февраля 202121:51
Станции московского метро "Охотный Ряд", "Площадь Революции", "Александровский сад" и "Театральная" закрыты на вход и выход пассажиров по требованию полиции. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы в своем канале в Telegram.
Станции остаются закрытыми до особого распоряжения полиции. Поезда проследуют эти станции без остановок.
Также в Москве перекрыта Манежная площадь и ряд улиц. В Санкт-Петербурге для транспорта закрыта Дворцовая площадь.
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2 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru