В Москве частные лаборатории будут исследовать тесты на COVID-19  

Власти Москвы договорились с частной лабораторией «Гемотест» о том, что организация будет исследовать анализы на выявление коронавирусной инфекции для медицинских организаций столицы.



Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, уже сейчас совместно с «Гемотестом» проводится 10 тысяч тестов ежесуточно.



«Очень важно то, что лаборатория будет выполнять анализ в течение суток», - подчеркнула она.



Отмечается, что «Гемотест» будет самостоятельно вносить результаты анализов в единую информационную систему.



Ракова добавила, что сейчас прорабатывается вариант подключения к процессу и других частных лабораторий, которые изъявят готовность проводить исследования на COVID-19.

