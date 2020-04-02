В Москве частные лаборатории будут исследовать тесты на COVID-19
Власти Москвы договорились с частной лабораторией «Гемотест» о том, что организация будет исследовать анализы на выявление коронавирусной инфекции для медицинских организаций столицы.
Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, уже сейчас совместно с «Гемотестом» проводится 10 тысяч тестов ежесуточно.
«Очень важно то, что лаборатория будет выполнять анализ в течение суток», - подчеркнула она.
Отмечается, что «Гемотест» будет самостоятельно вносить результаты анализов в единую информационную систему.
Ракова добавила, что сейчас прорабатывается вариант подключения к процессу и других частных лабораторий, которые изъявят готовность проводить исследования на COVID-19.
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