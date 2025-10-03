В Москве «Большую глину № 4» заменили на «Садовую лопатку»

Скульптуру «Садовая лопатка» устанавливают на месте работы художника Урса Фишера «Большая глина № 4» у ГЭС-2 на спуске к Водоотводному каналу в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Авторы монумента в виде большой лопатки — знаменитые классики поп-арта Клас Олденбург и Кошье ван Брюгген. По их замыслу, скульптура должна побудить задуматься о культивации выращиваемых творцом новых идей и смыслов.

Работа Олденбурга и ван Брюгген ранее выставлялась на крыше Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Теперь скульптуру временно разместили на Болотной набережной.

Ранее стало известно о демонтаже скандальной скульптуры «Большая глина № 4» в виде огромного кома глины, экспозиция которой началась четыре года назад.

