В Мосгорсуде 865 человек эвакуировали из-за сообщения о минировании

Более 850 посетителей и сотрудников Мосгорсуда эвакуировали из здания из-за срабатывания системы оповещения о чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава пресс-службы суда Валерий Лазарев.

Как отметил представитель Мосгорсуда, в учреждение поступило анонимное сообщение о минировании.

«Эвакуированы сотрудники суда и посетители из основного и апелляционного корпусов. Люди выведены за периметр здания. Ждем оперативные службы. Всего эвакуированы 865 человек», — рассказал Лазарев в беседе с ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинированиеЭвакуацияМосгорсудМосква
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