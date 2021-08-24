В Мосгорсуде 865 человек эвакуировали из-за сообщения о минировании
Более 850 посетителей и сотрудников Мосгорсуда эвакуировали из здания из-за срабатывания системы оповещения о чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава пресс-службы суда Валерий Лазарев.
Как отметил представитель Мосгорсуда, в учреждение поступило анонимное сообщение о минировании.
«Эвакуированы сотрудники суда и посетители из основного и апелляционного корпусов. Люди выведены за периметр здания. Ждем оперативные службы. Всего эвакуированы 865 человек», — рассказал Лазарев в беседе с ТАСС.
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