В Москве более 30 человек задержали за межнациональные драки

Столичная полиция задержала за драки на межнациональной почве свыше 30 человек в течение двух дней. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу Москве.

Полиция опровергла межнациональный характер драки на улице Юга Москвы

«За период с 23 по 24 июля в столичном регионе зафиксированы случаи нарушений общественного порядка, повреждения имущества и причинения телесных повреждений иностранными гражданами. Всего в территориальные отделы полиции для разбирательства были доставлены более 30 человек», - пояснили в ведомстве.

Ранее в субботу, 25 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что атаки азербайджанцев на армян в России представляют являются попыткой дестабилизировать ситуацию в РФ. Такое мнение он высказал в интервью РБК-ТВ.

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ФОТО: РИА Новости/ФСБ РФ
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