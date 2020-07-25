В Москве более 30 человек задержали за межнациональные драки

«За период с 23 по 24 июля в столичном регионе зафиксированы случаи нарушений общественного порядка, повреждения имущества и причинения телесных повреждений иностранными гражданами. Всего в территориальные отделы полиции для разбирательства были доставлены более 30 человек», - пояснили в ведомстве.

Ранее в субботу, 25 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что атаки азербайджанцев на армян в России представляют являются попыткой дестабилизировать ситуацию в РФ. Такое мнение он высказал в интервью РБК-ТВ.

