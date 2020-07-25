Полиция опровергла межнациональный характер драки на улице Юга Москвы

Полиция Москвы опровергла информацию СМИ о межнациональном характере драки на улице Маршала Захарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу Москве.

В конфликте, произошедшем из-за алкоголя, есть пострадавший. В госпитализации он не нуждается.

«В районе дома 16 по улице Маршала Захарова произошел конфликт между нетрезвыми гражданами, в результате которого пострадал один человек. Он не нуждается в госпитализации. Полиция устанавливает других участников драки», - заявила в пресс-службе ведомства.

Также в столичном главке напомнили, что будут сразу пресекать любые провокации на национальной почве.

«Московская полиция будет незамедлительно пресекать любые проявления групповых нарушений общественного порядка, привлекать правонарушителей к предусмотренной законом ответственности. Кроме того, в соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации в отношении иностранных граждан могут быть приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в Российскую Федерацию сроком на 5 лет», - отметили в полиции.

Кроме того, сотрудники московской полиции готовы возбуждать дела даже в отношении тех, кто готовит подобные акции или призывает к ним. Лишением свободы на срок до 6 лет грозит нарушение статьи 282 УК РФ - об ответственности за разжигание межнациональной розни.

Ранее СМИ опубликовали информацию якобы межнациональном характере столкновения между выходцами из Армении и Азербайджана на улице Маршала Захарова.

