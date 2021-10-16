В Москве более 20 домов по реновации передадут под заселение до конца года
Под заселение по программе реновации в четвертом квартале 2021 года планируется передать 23 жилых корпуса. Таким образом, около 15 тысячам человек получат новое жилье. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«До конца года по программе реновации начнется заселение 23 новостроек в девяти административных округах столицы. За это время новое жилье будет предоставлено порядка 15 тысячам москвичей, проживающих сейчас в 68 старых домах», – отметил Андрей Бочкарёв.
По его словам, всего 36 тысяч жителей намечено переселить в 2021 году - значительно больше, чем планировалось в начале года.
Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин рассказал, что новое переселение начнется в девяти административных округах города.
«В октябре планируется начать заселение четырех домов в районах Головинский (САО), Проспект Вернадского (ЗАО), Зюзино (ЮЗАО), и в Троицке (ТАО). Также смотровые ордера в шесть новостроек в ноябре получат участники программы в районах Гольяново (ВАО), Рязанском, Люблино (ЮВАО) и Хорошево-Мневники (СЗАО)», – пояснил Сергей Лёвкин.
Другие 13 домов передадут под заселение еще в восьми административных округах и 10 районах города: Бескудниковский (САО), Лосиноостровский (СВАО), Марьина роща (СВАО), Северное Измайлово (ВАО), Царицыно (ЮАО), Зюзино (ЮЗАО), Филевский парк (ЗАО), Кузьминки (СВАО), Коньково (ЮЗАО) и Северное Тушино (СЗАО).
По мнению президента НИУ МГСУ, председателя Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Валерия Теличенко, благодаря программе улучшатся условия проживания не только ее участников, но и жителей соседних домов.
«Это происходит за счет создания новых комфортных внутриквартальных пространств для отдыха и прогулок, строительства новых школ, поликлиник, ФОКов, развития внутрирайонных дорог, чего зачастую не хватает старым районам со сложившейся застройкой», – подчеркнул Валерий Теличенко.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена Мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Ее участниками стали около 1 млн москвичей - планируется расселить 5176 домов.
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