Бочкарев: В 60 районах Москвы идет переселение по программе реновации

Переселение участников программы реновации в новое жилье проводится сейчас в 60 районах российской столицы и во всех административных округах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

С момента старта программы в августе 2017 года под заселение передано 126 новых домов, в них переселяются жители 360 старых пятиэтажек. В общей сложности, речь идёт о почти 55 тысячах горожан. Почти завершили переезд больше двух третей из них.

Как уточнил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, по реновации построено и введено в эксплуатацию 155 домов площадью 2 миллиона квадратных метра. На стадии проектирования и строительства находится более 300 объектов общей площадью 5,4 миллиона квадратных метра.

Всего программа реновации коснётся почти миллиона жителей Москвы, в рамках реновации определены 523 стартовые площадки.

