Эксперт Каширин назвал грузинские вина главным конкурентом для российских

Главным соперником российских вин в 2026 году стали вина из Грузии. Об этом рассказал президент группы компаний Simple Максим Каширин в интервью «Ленте.ру».

«Все конкурирует с Россией, грубо говоря. Просто мы где-то ставим запреты, где-то ставим ограничения, если мы говорим, например, про Старый Свет, и поэтому вина оттуда сейчас меньше могут конкурировать в силу тех регуляторных действий, которые государство предприняло», — отметил эксперт.

По словам Каширина, основным соперником отечественных виноделов остаются грузинские производители, вина из республики - «главный конкурент» российских. Как напомнил эксперт, на напитки из Грузии не распространяются повышенные импортные пошлины РФ. В то же время в республике большие объемы производства вина, выпускается много продукции в эконом-сегменте. За январь-апрель 2026 года поставки грузинского вина составили 45 млн долларов.

Говоря о перспективах российского вина, Каширин подчеркнул, что если виноделы страны будут поднимать цены вслед за напитками из Европы, они освободят нишу, в которую снова могут зайти зарубежные производители.

Ранее винодел, создатель бренда Uppa Winery Павел Швец в комментарии НСН заявил, что рост производства вина в РФ отражает усредненную тенденцию в отрасли, при этом в отдельных категориях продукции наблюдается разная картина.

