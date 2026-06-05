Захарова: США и Британия не выдержали бы ни одной санкции
США или Великобритания не выдержали бы ни одной санкции, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она заявила в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
«Сколько санкций выдержит Британия? Ни одной. Не то, что 100 не выдержит или тысячи. Ни одной», - подчеркнула дипломат.
По мнению Захаровой, ни одной санкции не выдержат и Соединенные Штаты. Дипломат пояснила, что для перечисленных стран малейшие внутренние, экономические, политические колебания - «это уже вызов».
Между тем заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин заявил, что ожидать отмены санкций Запада в отношении России не стоит.
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