«Ветер» не для всех: Почему кинотеатры почти не показывают драму Члиянца

Елена Хажинская раскрыла НСН, что массовый зритель любит более легкое и расслабленное кино, каким не является «Ветер», несмотря на то, что сам фильм очень хороший.

Кинотеатры заранее знают, что спрос на фильм Сергея Члиянца «Ветер» будет небольшим, так что и представили его у себя ограниченно. Об этом НСН рассказала член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская.

В широкий прокат вышла драма Сергея Члиянца «Ветер», которая уже удостоилась премий «Белый слон» и «Ника». Картина представляет собой сюрреалистичное роуд-муви, снятое по нереализованному сценарию легендарного тандема Петра Луцика и Алексея Саморядова. Однако, как обнаружила НСН, широкий прокат оказался не таким уж и широким. В Москве посмотреть фильм можно только в нескольких кинотеатрах сетей «Москино» и «Формула кино/Синема Парк», при этом доступен только один сеанс в день. Хажинская раскрыла, с чем это связано.

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«Фестивальное кино часто плохо представлено в кинотеатрах, потому что кассовый фильм и фестивальный фильм зачастую это две абсолютно параллельные истории. Фильм может быть очень высокохудожественный, как фильм «Ветер», но его кассовый потенциал заранее понятен коммерческим кинотеатрам, поэтому он и представлен так слабо. Массовый зритель предпочитает более легкое кино, семейные комедии, например. Это все не просто так, кинотеатры же заранее знают, что на него будет ограниченный спрос, а себестоимость каждого сеанса, грубо говоря, 5000 рублей. То есть где взять людей на 10 тысяч, чтобы окупить хотя бы один сеанс? Те кинотеатры, которые его поставили, молодцы, но в итоге, как мы видим, зрителя-то нет. Кинотеатры – это, грубо говоря, магазины. Мы даем возможность разместить товар, а как его зритель будет покупать, тут уже вопрос маркетинга, спроса, жанра», - рассказала она.

Ранее Хажинская заявила НСН, что у экранизации сказки «Аленький цветочек» есть все составляющие для коммерческого успеха, но в кинобизнесе все зависит от множества факторов, включая удачную дату релиза и грамотный маркетинг.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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