«Фестивальное кино часто плохо представлено в кинотеатрах, потому что кассовый фильм и фестивальный фильм зачастую – это две абсолютно параллельные истории. Фильм может быть очень высокохудожественный, как фильм «Ветер», но его кассовый потенциал заранее понятен коммерческим кинотеатрам, поэтому он и представлен так слабо. Массовый зритель предпочитает более легкое кино, семейные комедии, например. Это все не просто так, кинотеатры же заранее знают, что на него будет ограниченный спрос, а себестоимость каждого сеанса, грубо говоря, 5000 рублей. То есть где взять людей на 10 тысяч, чтобы окупить хотя бы один сеанс? Те кинотеатры, которые его поставили, молодцы, но в итоге, как мы видим, зрителя-то нет. Кинотеатры – это, грубо говоря, магазины. Мы даем возможность разместить товар, а как его зритель будет покупать, тут уже вопрос маркетинга, спроса, жанра», - рассказала она.

Ранее Хажинская заявила НСН, что у экранизации сказки «Аленький цветочек» есть все составляющие для коммерческого успеха, но в кинобизнесе все зависит от множества факторов, включая удачную дату релиза и грамотный маркетинг.

