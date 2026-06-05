Телеграм: ПМЭФ, ЕГЭ и нехватка денег у ООН
Ближневосточный конфликт на грани новой эскалации, ООН готовится к банкротству, в Санкт-Петербурге гремит международный экономический форум, а школьники начали сдавать ЕГЭ.
ПМЭФ
В среду начался 19-й Петербургский международный экономический форум. Главная тема этого года – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».
«ЭИСИ – Повестка дня» цитирует политолога Дарью Кислицыну:
«В рамках ПМЭФ проходит традиционная сессия Экспертного института социальных исследований, в этом году посвященная развитию концепции социальной архитектуры. За год с нашей прошлой встречи сделан серьезный шаг вперед: на базе Президентской платформы "Россия – страна возможностей" создан профильный Институт социальной архитектуры, состоялся конкурс, формирующий новое профессиональное сообщество. В ведущих образовательных организациях идут программы по подготовке специалистов, а главное – в регионах уже видны реальные изменения, которые приносит социальная архитектура».
«Доктор Z прописал» обращает внимание на заявление министра финансов:
«Россия скоро полностью погасит свой государственный внешний долг, сообщил на ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов. По его словам, на данный момент внешний долг страны составляет лишь десять процентов. Министр считает, что вскоре Россия сможет полностью от него избавиться. Он также подчеркнул, что такая ситуация позволяет стране не зависеть от кредитов международных валютных организаций, того же МВФ или Всемирного банка (у которых, впрочем, наша страна и так уже давно не занимает). Может, прозвучит несколько пафосно, но в условиях санкций и заморозки части международных резервов полное погашение внешнего госдолга демонстрирует финансовый суверенитет и устойчивость российской экономики. У международных кредиторов и иностранных юрисдикций фактически не останется рычагов давления на Россию через механизмы принудительного взыскания долгов или реструктуризации. Надо еще сказать, что полное отсутствие внешнего госдолга явление в современном мире редкое. Речь о соотношении долга к ВВП. Для сравнения, у США госдолг составляет более 120% от ВВП».
«Хрустальный глобус – экономика, международная жизнь и образование» отмечает, что впервые на ПМЭФ темой отдельной статусной дискуссии стала вода:
«И это хороший индикатор того, насколько быстро меняется сама логика разговора о развитии. Мы привыкли воспринимать воду как ресурс. Но в XXI веке конкуренция будет идти не столько за саму воду, сколько за право формировать правила управления водой. Ближайшие годы могут стать определяющими. Конференция ООН по воде в Абу-Даби и Всемирный водный форум в Эр-Рияде во многом зададут рамки будущей водной экономики – так же, как когда-то формировались правила мировой торговли или климатической политики. В этом контексте предложила посмотреть на новую категорию государств – водно-продовольственных стабилизаторов. Ведь вода поступает в мир не только по руслам рек, но и через поставки водоемкой продукции. Экспортируя продовольствие, энергию и удобрения, страны фактически экспортируют и воплощенную в них воду. Поэтому ключевым становится не только вопрос, у кого есть водные ресурсы, но и кто способен обеспечивать устойчивость глобальных цепочек поставок в условиях климатических изменений и растущего дефицита воды».
«Мейстер» указывает на интересную тенденцию:
«На полях ПМЭФ обычно говорят о росте, инвестициях и технологических прорывах. Но параллельно с этим все заметнее другой, менее формальный разговор – о том, как вообще выглядит будущее. Новое исследование Центра социального проектирования "Платформа" и Национальной Медиа Группы "Эскизы будущего – 2" подтверждает, что технологический прогресс уже делает сюжеты из области научной фантастики в повседневность. Эксперты отмечают ряд проектов, которые уже сегодня формируют образ будущего России и выполняют роль "агентов будущего", связывая настоящее с долгосрочной перспективой. Среди них – образовательный центр "Сириус", цифровой двойник Санкт-Петербурга, беспилотные грузовики КамАЗ, робот-ассистент "Грин" от Сбера, автономные научные лаборатории, эксперименты по выращиванию полупроводников в космосе (РАН/МКС) и робототехника в хирургии. Это подтверждают и респонденты – 67% опрошенных отмечают улучшение в сфере технологий и инноваций. При этом креативные индустрии становятся ключевым инструментом осмысления образа будущего. Они развивают субъектность, формируют навыки жизни в условиях неопределенности, позволяют заранее обсуждать этические дилеммы, создают чувство солидарности и общий эмоциональный опыт, а также задают язык для описания новых явлений».
Атака ВСУ на ЗАЭС
В конце прошлой недели украинские беспилотники атаковали транспортный цех Запорожской АЭС.
«ЗАЭС. Официально» предупреждает:
«Подобные удары по объектам атомной энергетики являются крайне безответственными и несут угрозу ядерной безопасности. Любая атака на инфраструктуру атомной станции может привести к непредсказуемым последствиям и создать риски для безопасности региона. В настоящее время все системы станции функционируют в штатном режиме. Нарушений технологических процессов не зафиксировано. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм».
«АДЕКВАТ Z» полагает, что атака на ЗАЭС означает две основных вещи:
«Что свинарнику жизненно необходимо выпросить как можно большую эскалацию как минимум по кругу поражаемых нами целей – в отчаянной надежде, что втащить хозяев в войну поможет хотя бы это. И что продолжать выпрашивать, с каждым разом все целенаправленнее приближаясь к грани если не ядерной катастрофы, то тяжелого радиационного инцидента, они будут настойчиво и последовательно, шаг за шагом, как выпрашивали в феврале 2022. Страх этих последствий у их хозяев полностью атрофирован точно так же, как страх получить полновесную доставку себе на дом – это прекрасно видно по полному отсутствию их реакций на удар за три четверти суток. Животная русофобия, как каптагон у брошенного на мясо в посадки Тараса, подавляет любые мотивы самосохранения».
«Понемногу обо всём» считает, что удар по ЗАЭС – это не просто эскалация со стороны Украины:
«Это демонстрация того, что Киев не боится эскалации с нашей стороны и даже наоборот – вынуждает нас к ней. Вынуждает нагло и бесцеремонно. Похоже, эти же цели преследовали и удары по колледжу в Старобельске. <…> Уверенность этой шайке придает то, что она сумела удержать всю поддержку западного мира и пережить взбалмошного Трампа. Судите сами. Несмотря на то, что рейтинги Стармера, Мерца, Макрона упали ниже спущенных штанов, собственники штанов не бросили Зеленского и уже обсуждают его финансовую поддержку на годы вперед. А сам Зеленский сейчас борется за право бесконтрольно воровать из этой помощи, не оглядываясь на МВФ и НАБУ. И одновременно дронами тренирует граждан ЕС нырять в канавы. На европейской линии у него все хорошо. Постепенно выправляется ситуация и с США. Трамп сдался: полтора года он ничего не мог сделать, осталось пересидеть лето».
Помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль удивляется:
«Дрон, ударивший по ЗАЭС, был на оптоволокне. В случае аварии на станции тот, кто его запускал, отправился бы к Бандере одним из первых. Последствия "накрыли" бы всю Украину и значительную часть Европы. Что в голове у таких персонажей? Что у их командиров и начальства? И есть ли вообще голова? По себе ведь бьют, по своим семьям и близким. Да так, что, если "попадут", даже побег в очередную Канаду не спасет от скорой и мучительной смерти. Иностранным кураторам киевского режима – отдельный привет. Вы можете не замечать его нацистской сущности, можете игнорировать военные преступления ВСУ, но не заметить последствий потенциальной экологической катастрофы на ЗАЭС, спрятаться от нее за деревом в "цветущих садах Борреля" у вас не получится. Очень странно, что приходится писать такие посты во второй четверти XXI века. Ощущение, что "Чернобыль" – это всего лишь сериал, и не только для зумеров».
«Темник» комментирует заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что удар БПЛА по ЗАЭС ставит под угрозу принципы ядерной безопасности:
«МАГАТЭ, конечно, правильные вещи говорит. Но вот опять умалчивает, кто же именно ставит под угрозу принципы ядерной безопасности».
ЕГЭ и ОГЭ
На этой неделе школьники начали сдавать итоговые экзамены.
«МАТЕМАТИКА РЕПЕТИТОР ОГЭ ЕГЭ ВПР МЦКО» волнуется за своих учеников:
«Каждый год в это время я смотрю, как коллеги провожают своих выпускников, переживают за результаты и поздравляют ребят с окончанием школы. А у меня в этом году нет одиннадцатиклассников. Но есть много десятиклассников. И если честно, я все чаще ловлю себя на мысли, что через год мне будет очень волнительно. Потому что среди этих ребят есть ученики, с которыми мы вместе уже много лет. Например, одна моя ученица пришла ко мне еще в 6 классе. Мы прошли вместе среднюю школу, ОГЭ, десятки контрольных, сотни уроков и домашних работ. И через год ей уже предстоит сдавать ЕГЭ и заканчивать школу. Когда работаешь с детьми много лет, они становятся для тебя не просто учениками. Ты видишь, как они взрослеют, меняются, начинают верить в себя, выбирают будущую профессию. Поэтому я уже сейчас понимаю, что следующий год будет особенным. А пока наблюдаю за выпускниками этого года и думаю о том, как быстро летит время».
Выпускник «HUH PRODUCTION» рассказывает, как сдавал ЕГЭ по русскому языку:
«Чтобы не терять времени, я на черновике начал выписывать клише для сочинения, которое собирался применять, пока при памяти, как говорится. Начало экзамена стояло в 10:00, но по факту моя работа началась в 10:40, работы печатали очень медленно и долго, поэтому настолько позже все начали. Я быстро сделал тестовую часть (20-30 минут по ощущениям) и приступил к сочинению, мне попалась тема про взаимоотношения детей и взрослых между собой, как оказалось, среди других тем эта тема была легкой. Я долго читал текст, чтобы найти нужные и правильные два аргумента из текста, а в качестве своего я привел произведение Шолохова "Судьба человека" (главный герой после войны вернулся домой, но, как оказалось, его семьи и дома уже не было, там он встретил бездомного мальчика, который тоже остался без семьи, и они стали новой семьей друг для друга). По итогу вышло 345 слов (7 абзацев). Все критерии и требования мною были соблюдены, я все аккуратно сложил, и из аудитории я вышел самый первый. По ощущениям, если брать время от начала как 10:40, то прошло часа два, не больше. Результаты будут известны 13-14 июня, но лично мой прогноз варьируется в пределах 70-80 баллов, такие вот дела, ребятки...»
«РосСкандал» пишет о неприятной ситуации:
«17-летняя выпускница одной из школ Петербурга пришла сдавать ЕГЭ по химии в трусах с металлическими колечками и не смогла пройти металлодетектор! В итоге девочке пришлось идти в туалет, снимать трусы и сдавать экзамен без них! Администрация Приморского района провела проверку и выяснила: принуждения снимать трусы не было! Просто девочке "предложили самостоятельно найти и убрать источник металла"… Организаторы действовали сугубо по инструкции Рособрнадзора! Инструкции – святое! Поблажек не дают! Поэтому помни, родитель и выпускник: металл в трусах и бюстгальтерах на ЕГЭ – путь к стрессу!»
«НТС | Новости Иркутска и Иркутской области» делится информацией о ситуациях похуже:
«Трех школьников выгнали с ЕГЭ по истории в Иркутской области. Экзамен проходил 1 июня. Двух 11-классников поймали со шпаргалкой, еще одного с телефоном. Выпускник пронес его в пункт проведения ЕГЭ. <…> Сдать экзамен по истории нарушители смогут только в следующем году. При этом они продолжают участвовать в аттестации по другим выбранным предметам. А 2 июня на ОГЭ по математике один 9-классник пронес шпаргалку. Его также удалили с экзамена».
Сотрудник Минобразования Красноярского края Денис Грак рассуждает о попытках списать:
«К сожалению, ежегодно в пунктах проведения ЕГЭ и ОГЭ дети пробуют воспользоваться шпаргалками и телефонами. Заканчивается это так, как определил закон – удаление с экзамена, аннулирование результата и штраф. В разговоре с завучами, директорами школ, из которых дети, слышим, что они многое сделали: провели родительские собрания, раздали листовки, собрали подписи об ознакомлении с запретами. Но не всегда такие бюрократические меры работают. Эффективнее может быть прямой диалог-встреча всего выпуска с директором школы, тонкая работа психолого-педагогического блока, наглядные "примеры" с предыдущих экзаменов. Здесь авторитет и увещевания учителя вступают в соперничество с "лайфхаками" людей из интернета и сверстниками. И если случилось нарушение – школа это соперничество проиграла. Не менее важна плотная работа школы с родителями и их детьми, которых за нарушение удалили с экзамена. Важно, чтобы семья и школа не уходили в постоянные обвинения ребенка, а вместе трансформировали дальнейшую академическую траекторию – какие еще впереди экзамены, как влияет аннулирование на поступление, на какую специальность теперь поступать. То есть обеспечили перевод внимания в продуктивную плоскость».
Ближневосточная эскалация
США и Иран обменялись ударами по гражданским и военным объектам.
«Всевидящее око» рассказывает, при чем тут Израиль:
«Кажется, американской собаке смертельно надоело, что израильский хвост виляет ею, как хочет. Портал Axios со ссылкой на инсайдеров сообщает, что Трамп по телефону нецензурно наорал на Нетаньяху из-за срыва перемирия с Ираном. Израиль вновь атаковал Ливан, и разъяренный Иран, который настаивал на включение ливано-израильского конфликта в соглашение о перемирии, тут же вышел из переговоров. <...> Главным образом президента США раздражает, что Израиль втравил его в иранскую авантюру. То есть оно было бы здорово, если бы Штаты не увязли на Ближнем Востоке, без толку теряя огромные суммы денег, запасы оружия и международную репутацию глобального жандарма. Однако Америке была обещана быстрая и легкая победа, так что теперь очередной затяжной Афганистан вызывает у Трампа острую потребность на ком-нибудь сорваться. Желательно на организаторе авантюры».
«Дисперсия Каргинизма / Ближний Восток» объясняет, почему Трамп не торопится заключать перемирие с Ираном:
«Как заключение постоянного перемирия, так и полноценное возобновление боевых действий может помешать его кандидатам в ходе нынешних праймериз в республиканской партии. Трамп балансирует между сторонниками жесткой линии и условными "голубями" внутри собственной партии, параллельно успешно "выписывая" всех нелояльных себе республиканцев. При этом падение его личного рейтинга остановилось, и нынешняя ситуация управляемого хаоса его вполне устраивает».
Американист Малек Дудаков пишет, что авантюра в Иране добивает торговые войны Трампа:
«Белый дом вынужден спешно понижать тарифы на импорт тракторов, фермерской техники, а также стали, алюминия и меди. Виной всему закрытый Ормузский пролив, который спровоцировал настоящий инфляционный шторм для производителей в США. На монархии Залива приходится 10% мирового рынка алюминия. С начала войны стоимость алюминия уже подскочила более чем на четверть. США очень много импортировали алюминия из ОАЭ, Бахрейна и Катара. Теперь приходится спешно искать альтернативных поставщиков на других рынках. Еще сложнее обстоят дела на фермерском рынке, ведь американские аграрии столкнулись с двукратным взлетом цен на удобрения и дизель. Уже наблюдается взлет банкротств фермерских хозяйств. Сразу 70% из них не могут себе позволить купить достаточно удобрений в разгар посевного сезона».
«Мюсли вслух» полагают, что для России ближневосточная ситуация складывается неплохо:
«Продолжение перекрытия Ормузского пролива означает поддержание идеального шторма на мировом рынке нефтедобычи. Даже если бы пролив открыли завтра, баланс спроса и предложения пришел бы к своей норме не раньше, чем через полгода. Для российского бюджета это хорошие новости. Его доходы от нефти, по оценке Bloomberg, в начале весны уже выросли до максимальных значений за 4 года».
«The_Agenda – "Повестка дня"» приводит мнение об укреплении положения иранских военных:
«Нидерландский аналитический центр Netherlands Institute of International Relations (Clingendael) предполагает, что война США и Израиля с Ираном приведет к укреплению экономического веса Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Еще до войны КСИР и его сети были глубоко интегрированы в иранскую экономику. Их присутствие особенно заметно в строительстве и инженерии, оборонном секторе, нефтяной и нефтехимической промышленности, портах и логистике, телекоммуникациях и – в последнее время – в банковской сфере. Война позволила КСИР еще сильнее укрепить контроль над экономикой. Это влияние может быть использовано в послевоенный период для управления процессом восстановления и направления контрактов и средств в бизнес-сети Корпуса. Разрушения создали острую потребность в секторах, где КСИР особенно силен, прежде всего в строительстве и инженерии. Блокада Ормузского пролива со стороны США повышает значимость контролируемых Корпуса сетей и его опыта по обходу санкций. Он также играет центральную роль в стремлении Тегерана взимать пошлины за проход пролива».
Слухи о банкротстве ООН
Wall Street Journal сообщил, что ООН находится на грани банкротства из-за задержек платежей США и Китаем, на которые приходится 42% поступлений в бюджет организации.
«Новости, которые мы заслужили!» пишет, что крупнейшие экономики мира намеренно банкротят ООН:
«У данной организации сейчас и так не лучшая репутация, а теперь еще оказалось, что она столкнулась с финансовым кризисом, потому что США и Китай забывают вовремя заносить. США задолжали 4 миллиарда долларов, вышли из ряда программ и продолжают выходить. Китай просто задерживает платежи. У них что, денег нет? Две ведущие мировые экономики. Нет. Они умышленно банкротят ООН».
«Россия в глобальной политике» не удивлена:
«Этого следовало ожидать рано или поздно. В неработающий актив перестают инвестировать, как минимум, требуют санации. Следующий генсек будет заниматься только этим».
Депутат Мосгордумы Дарья Борисова рассуждает о неэффективности ООН:
«Две крупнейших экономики планеты фактически сообщают о неэффективности институции, созданной в 1945 году. И не сказать, чтобы они были совсем не правы. Окрики и резолюции из штаб-квартиры давно не способны остановить агрессоров или обеспечить мир на территории противостояния. Плохо, конечно, когда международное право утрачивает свою действенность, а авторитетные ранее организации теряют свое значение. Но природа не терпит пустоты. Когда откроется новая глава в общении между странами, когда будут найдены действенные инструменты контроля соблюдения договоренностей, может быть, мы увидим обновленную ООН или другую организацию, основанную на принципах и законах изменившегося мира».
«Мышь в овощном» комментирует заявление генсека ООН о том, что нехватка средств ставит под угрозу «программы по поддержанию мира»:
«Интересно: кто-нибудь пытался оценить, каким будет реальный результат полного сворачивания таких программ? Понятное дело, кроме сокращения бюджетов у коллег господина Гутерреша, мы сейчас не об этом. В какой степени Организация Объединенных Наций в наши дни реально способна останавливать сколько-нибудь интенсивные вооруженные конфликты – и что станет с ними, если она вдруг откажется от такой работы? Мы не к тому, что сама по себе идея международных войск по поддержанию мира плохая – вовсе нет. Речь не об идее – но исключительно о конкретной форме ее практической реализации».
«Украина не Россия?» считает, что ООН поплатилась за свою прокитайскую позицию:
«США выделяли не менее четверти финансирования ООН, в несколько раз больше, чем Китай. При этом чиновники организации выполняли любые капризы Пекина, очень часто в ущерб Вашингтону. Народная мудрость гласит: "Кто девушку ужинает, тот ее и танцует". А ситуация, при которой ООН "ужинал" Вашингтон, а "танцевал" Пекин явно была неадекватной. Пусть теперь генсек ООН "левак" Антониу Гутерриш задумается о том, правильную ли он проводил политику, ставя интересы Пекина выше интересов организации. А бюрократы, теряя заработки и даже работу, осознают, нужно ли было это делать. Вдруг в будущем просветление наступит... Ведь Китай не та страна, которой свойственны сантименты – попользовал руководство ООН, добившись своих целей, и отошел в сторону, оставив организацию без денег, не только не подумав увеличить свои отчисления, а даже задерживая обязательные взносы».
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