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В конце прошлой недели украинские беспилотники атаковали транспортный цех Запорожской АЭС.

«ЗАЭС. Официально» предупреждает:

«Подобные удары по объектам атомной энергетики являются крайне безответственными и несут угрозу ядерной безопасности. Любая атака на инфраструктуру атомной станции может привести к непредсказуемым последствиям и создать риски для безопасности региона. В настоящее время все системы станции функционируют в штатном режиме. Нарушений технологических процессов не зафиксировано. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм».

«АДЕКВАТ Z» полагает, что атака на ЗАЭС означает две основных вещи:

«Что свинарнику жизненно необходимо выпросить как можно большую эскалацию как минимум по кругу поражаемых нами целей – в отчаянной надежде, что втащить хозяев в войну поможет хотя бы это. И что продолжать выпрашивать, с каждым разом все целенаправленнее приближаясь к грани если не ядерной катастрофы, то тяжелого радиационного инцидента, они будут настойчиво и последовательно, шаг за шагом, как выпрашивали в феврале 2022. Страх этих последствий у их хозяев полностью атрофирован точно так же, как страх получить полновесную доставку себе на дом – это прекрасно видно по полному отсутствию их реакций на удар за три четверти суток. Животная русофобия, как каптагон у брошенного на мясо в посадки Тараса, подавляет любые мотивы самосохранения».

«Понемногу обо всём» считает, что удар по ЗАЭС – это не просто эскалация со стороны Украины:

«Это демонстрация того, что Киев не боится эскалации с нашей стороны и даже наоборот – вынуждает нас к ней. Вынуждает нагло и бесцеремонно. Похоже, эти же цели преследовали и удары по колледжу в Старобельске. <…> Уверенность этой шайке придает то, что она сумела удержать всю поддержку западного мира и пережить взбалмошного Трампа. Судите сами. Несмотря на то, что рейтинги Стармера, Мерца, Макрона упали ниже спущенных штанов, собственники штанов не бросили Зеленского и уже обсуждают его финансовую поддержку на годы вперед. А сам Зеленский сейчас борется за право бесконтрольно воровать из этой помощи, не оглядываясь на МВФ и НАБУ. И одновременно дронами тренирует граждан ЕС нырять в канавы. На европейской линии у него все хорошо. Постепенно выправляется ситуация и с США. Трамп сдался: полтора года он ничего не мог сделать, осталось пересидеть лето».

Помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль удивляется:

«Дрон, ударивший по ЗАЭС, был на оптоволокне. В случае аварии на станции тот, кто его запускал, отправился бы к Бандере одним из первых. Последствия "накрыли" бы всю Украину и значительную часть Европы. Что в голове у таких персонажей? Что у их командиров и начальства? И есть ли вообще голова? По себе ведь бьют, по своим семьям и близким. Да так, что, если "попадут", даже побег в очередную Канаду не спасет от скорой и мучительной смерти. Иностранным кураторам киевского режима – отдельный привет. Вы можете не замечать его нацистской сущности, можете игнорировать военные преступления ВСУ, но не заметить последствий потенциальной экологической катастрофы на ЗАЭС, спрятаться от нее за деревом в "цветущих садах Борреля" у вас не получится. Очень странно, что приходится писать такие посты во второй четверти XXI века. Ощущение, что "Чернобыль" – это всего лишь сериал, и не только для зумеров».

«Темник» комментирует заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что удар БПЛА по ЗАЭС ставит под угрозу принципы ядерной безопасности:

«МАГАТЭ, конечно, правильные вещи говорит. Но вот опять умалчивает, кто же именно ставит под угрозу принципы ядерной безопасности».



