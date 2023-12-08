В Москве банда полицейских продавала личные данные россиян

В Москве троим экс-оперативникам отделения полиции по Таганскому району и бывшему инженеру столичного ГУ МВД России предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС.

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Они проходят по делу о неправомерном доступе к информационной базе МВД России. Фигуранты признали свою вину, написали явку с повинной и активно сотрудничают со следствием.

Ранее депутаты Госдума приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, предполагающий введение штрафов за нарушение размещения личных данных россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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