В Москве банда полицейских продавала личные данные россиян
В Москве троим экс-оперативникам отделения полиции по Таганскому району и бывшему инженеру столичного ГУ МВД России предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС.
Они проходят по делу о неправомерном доступе к информационной базе МВД России. Фигуранты признали свою вину, написали явку с повинной и активно сотрудничают со следствием.
Ранее депутаты Госдума приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, предполагающий введение штрафов за нарушение размещения личных данных россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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