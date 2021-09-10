Центробанк предложит россиянам отзывать свои личные данные у компаний
Банк России планирует предоставить гражданам возможность защищать свои персональные данные, отзывая данное различным компаниям согласие на обработку личной информации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на замглавы ЦБ Ольги Скоробогатовой.
Регулятор намерен реализовать инициативу через специальную платформу согласия на использование коммерческих данных. При этом банки примут участие в ее создании. Как ожидается, доступ к такой платформе получат россияне, компании и участники финансового рынка. Граждане смогут управлять своими согласиями, предоставленными компаниям, а бизнес и финансовые организации — отслеживать предоставленные и отозванные разрешения.
Как отметила Скоробогатова, подобный механизм уже действует для персональных данных граждан на портале госуслуг. В рамках сервиса личными данными россиян управляет платформа «Цифровой профиль». Она позволяет разрешать использование 27 типов данных из госисточников в банках, а также отзывать согласия на их применение.
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