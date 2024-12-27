В Москве арестован второй на неделе гражданин РФ по делу о госизмене
Мещанский районный суд российской столицы принял решение отправить в следственный изолятор гражданина РФ по уголовному делу о государственной измене. Информация об этом появилась на сайте судебной инстанции.
В сообщении обвиняемый назван «Симонов С. А.». Его личность, а также фабула обвинения остаются неизвестными для общественности из-за грифа секретности дела.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 25 декабря по томе обвинению был отправлен под стражу в Москве гражданин РФ Чистяков Е. В. Суть его дела также не раскрывается.
Между тем, Челябинский областной суд 24 декабря вынес приговор майору полиции в отставке по делу о госизмене. Он получил 16 лет колонии за диверсию на одном из объектов транспорта по заданию украинских спецслужб.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru