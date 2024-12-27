В Москве арестован второй на неделе гражданин РФ по делу о госизмене





Мещанский районный суд российской столицы принял решение отправить в следственный изолятор гражданина РФ по уголовному делу о государственной измене. Информация об этом появилась на сайте судебной инстанции.

В сообщении обвиняемый назван «Симонов С. А.». Его личность, а также фабула обвинения остаются неизвестными для общественности из-за грифа секретности дела.