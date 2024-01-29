В Москве арестовали замглавы Военно-медицинской академии имени Кирова
Хамовнический суд Москвы отправил в следственный изолятор заместителя начальника Военно-медицинской академии С. М. Кирова Павла Вешкина, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Вешкина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Обвиняемый пробудет под арестом до 9 марта.
Отмечается, что в обязанности Вешкина входили вопросы контрактной службы.
Мещанский суд Москвы 25 января арестовал банковские счета на сумму около 42 миллионов рублей в рамках уголовного дела против бывшего замминистра энергетики Петра Нидзельского. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Радиоточка НСН».
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