В Москве арестовали замглавы Военно-медицинской академии имени Кирова

Хамовнический суд Москвы отправил в следственный изолятор заместителя начальника Военно-медицинской академии С. М. Кирова Павла Вешкина, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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Вешкина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Обвиняемый пробудет под арестом до 9 марта.

Отмечается, что в обязанности Вешкина входили вопросы контрактной службы.

Мещанский суд Москвы 25 января арестовал банковские счета на сумму около 42 миллионов рублей в рамках уголовного дела против бывшего замминистра энергетики Петра Нидзельского. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:МошенничествоСудыМосква

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