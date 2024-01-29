В Москве арестовали замглавы Военно-медицинской академии имени Кирова

Вешкина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Обвиняемый пробудет под арестом до 9 марта.

Отмечается, что в обязанности Вешкина входили вопросы контрактной службы.

Мещанский суд Москвы 25 января арестовал банковские счета на сумму около 42 миллионов рублей в рамках уголовного дела против бывшего замминистра энергетики Петра Нидзельского. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Радиоточка НСН».

