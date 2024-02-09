В Москве арестовали угольного бизнесмена Азарова по делу о мошенничестве
Басманный суд Москвы отправил в следственный изолятор бывшего гендиректора двух ростовских угольных предприятий Дениса Азарова, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Предприниматель пробудет под арестом до 8 апреля 2024 года. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.
Азаров был гендиректором предприятий «Шахтоуправление «Обуховская» и «Донской антрацит». Ранее они принадлежали украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.
В центре Москвы 29 января задержали основного владельца холдинга Exoil Group» Карена Ванецяна. Предприниматель объявлен в розыск в Армении, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru