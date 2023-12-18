В Москве арестовали рэпера Закирова за слова об избиении беременной русской
Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест рэпера Ислама Закирова, который во время рэп-баттла заявил о желании избить беременную русскую женщину, передает ТАСС.
Против Закирова возбудили уголовное дело по обвинению в возбуждении межнациональной ненависти. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
У рэпера прошли обыски. У него изъяли мобильные устройства с записью видео выступления на баттле.
Закиров заявил о раскаянии и извинился за свои слова.
Ранее Невский суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев) за пропаганду наркотиков, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru