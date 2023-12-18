В Москве арестовали рэпера Закирова за слова об избиении беременной русской

Против Закирова возбудили уголовное дело по обвинению в возбуждении межнациональной ненависти. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

У рэпера прошли обыски. У него изъяли мобильные устройства с записью видео выступления на баттле.

Закиров заявил о раскаянии и извинился за свои слова.

Ранее Невский суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев) за пропаганду наркотиков, сообщает «Радиоточка НСН».

