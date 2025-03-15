В Москве арестовали разыскиваемого Интерполом румынского преступника

Согласно судебным материалам, фигурант скрылся от румынского следствия, был объявлен в розыск, однако в феврале суд в российской столице арестовал Родидеала для дальнейшей выдачи правоохранительным органам Румынии.

Пакет документов для решения вопроса об экстрадиции подследственного направят в Генпрокуратуру РФ.

По данным правоохранителей Румынии, Родидеала осудили на 12,5 года за создание и поддержку организованной преступной группы, незаконное хранение боеприпасов для боевого оружия, необоснованное подстрекательство к тяжкому убийству, подстрекательство к связанному с хранением поддельных денег преступлению, а также управление транспортным средством в состоянии временного отстранения от таких действий. Известно, что в 2005 году фигурант планировал убийство бизнес-партнера. Родидеал и исполнители не смогли совершить преступление из-за вмешательства полиции и скрылись из Румынии.

