В Москве арестовали разыскиваемого Интерполом румынского преступника
Румына Василя Родидеала, обвиняемого на родине в нескольких тяжких преступлениях и разыскиваемого национальным центральным бюро Интерпола, арестовали в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно судебным материалам, фигурант скрылся от румынского следствия, был объявлен в розыск, однако в феврале суд в российской столице арестовал Родидеала для дальнейшей выдачи правоохранительным органам Румынии.
Пакет документов для решения вопроса об экстрадиции подследственного направят в Генпрокуратуру РФ.
По данным правоохранителей Румынии, Родидеала осудили на 12,5 года за создание и поддержку организованной преступной группы, незаконное хранение боеприпасов для боевого оружия, необоснованное подстрекательство к тяжкому убийству, подстрекательство к связанному с хранением поддельных денег преступлению, а также управление транспортным средством в состоянии временного отстранения от таких действий. Известно, что в 2005 году фигурант планировал убийство бизнес-партнера. Родидеал и исполнители не смогли совершить преступление из-за вмешательства полиции и скрылись из Румынии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru