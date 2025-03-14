В Британии задержали банкира Вячеслава Платона

Платон был задержан в соответствии с запросом, поданным республикой в сентябре 2024 года.

«В настоящее время молдавские прокуроры сотрудничают со своими британскими коллегами для завершения необходимых процедур, чтобы Платон мог предстать перед молдавским правосудием», - указали в надзорном ведомстве.

Ранее Платон был объявлен в международный розыск. В 2013- 2014 годах банкир вместе с сообщниками вывел с кредитных организаций РФ на банковские счета нерезидента - АО КБ «Молдиндконбанк» - свыше 126 млрд рублей, используя поддельные документы.

