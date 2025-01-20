В Москве арестовали обвиняемого в убийстве женщины, найденной в машине Куценко

Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в убийстве женщины, тело которой обнаружили в раритетном автомобиле актера Гоши Куценко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, в ночь на 19 января подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте в ходе ссоры нанес знакомой не менее 12 ножевых ранений.