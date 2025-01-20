В Москве арестовали обвиняемого в убийстве женщины, найденной в машине Куценко

Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в убийстве женщины, тело которой обнаружили в раритетном автомобиле актера Гоши Куценко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, в ночь на 19 января подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте в ходе ссоры нанес знакомой не менее 12 ножевых ранений.

Куценко выразил соболезнования родным женщины, найденной убитой в его машине

От полученных травм женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть преступление, он перенес тело в припаркованный автомобиль.

В правоохранительных органах уточнили, что обвиняемый ранее привлекался к ответственности за убийство, изнасилование и кражу. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил его под стражу, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:АрестСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры