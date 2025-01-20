Куценко выразил соболезнования родным женщины, найденной убитой в его машине
20 января 202514:58
Заслуженный артист РФ Гоша Куценко в своём Telegram-канале заявил, что об убийстве женщины, тело которой было найдено в его машине, он узнал находясь на съёмках.
Также он выразил соболезнования родным погибшей.
«Убийца задержан», - подчеркнул артист.
Ранее источник RT в правоохранительных органах заявил, что подозреваемый в убийстве женщины вскрыл машину Куценко и жил в ней.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru