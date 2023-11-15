В Москве арестовали мужчину, сделавшего предложение девушке в метро
Жителя столицы привлекли к ответственности за то, что он сделал предложение своей девушке на станции метро «ВДНХ», пишет издание Msk1.ru.
По информации СМИ, 7 ноября мужчина по имени Евгений устроил необычный праздник и позвал свою девушку в метро. Он встал перед ней на колено и предложил выйти за него замуж.
В Сети опубликованы кадры, где пара сидит за маленьким столиком с напитками прямо на станции.
Силовики обвинили молодого человека и его возлюбленную в мелком хулиганстве. Мужчину отправили под арест на пять суток, а девушка отделалась штрафом в пять тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что на станции «Удельная» Санкт-Петербургского метрополитена шесть мужчин напали на инспектора по безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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