В Москве задержали безбилетника, избившего контролера на входе в метро
На станции метро «Комсомольская» Сокольнической линии метро задержали мужчину, пытавшегося пройти турникеты без оплаты, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Безбилетника пыталась остановить женщина-контролер. Мужчина ударил ее по лицу и скрылся с места происшествия.
Пострадавшая обратилась в медучреждение. Сотрудники полиции задержали дебошира, составили протокол об административном правонарушении и доставили его в следственные органы.
Следственный комитет 2 ноября возбудил уголовное в отношении нескольких граждан Азербайджана, угрожавших применить насилие к сотруднику полиции, передает «Радиоточка НСН».
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