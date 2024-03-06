Суд продлил арест директору Климовского патронного завода после аварии

Содержание под стражей гендиректора Климовского патронного завода Игоря Кушникова продлили на три месяца до 7 июня по обвинению в превышении должностных полномочий. Решение вынес Басманный суд российской столицы по ходатайству следствия, информирует объединённая пресс-служба судов Москвы общей юрисдикции

Уголовное дело, обвиняемым по которому проходит Кушников, возбудили после аварии на котельной в подмосковном Климовске в начале текущего года. Тогда из-за ЧП и прорыва теплотрассы были отключены отопление и горячая вода в жилых домах.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в рамках уголовного дела были задержаны также замглавы городской администрации и начальник котельной Климовского патронного завода. После аварии предприятие будет национализировано. Госкорпорация «Ростех» готова взять его под контроль.

