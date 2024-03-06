Суд продлил арест директору Климовского патронного завода после аварии
Содержание под стражей гендиректора Климовского патронного завода Игоря Кушникова продлили на три месяца до 7 июня по обвинению в превышении должностных полномочий. Решение вынес Басманный суд российской столицы по ходатайству следствия, информирует объединённая пресс-служба судов Москвы общей юрисдикции
Уголовное дело, обвиняемым по которому проходит Кушников, возбудили после аварии на котельной в подмосковном Климовске в начале текущего года. Тогда из-за ЧП и прорыва теплотрассы были отключены отопление и горячая вода в жилых домах.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в рамках уголовного дела были задержаны также замглавы городской администрации и начальник котельной Климовского патронного завода. После аварии предприятие будет национализировано. Госкорпорация «Ростех» готова взять его под контроль.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru