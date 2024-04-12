Экс-директора проекта «Гостех» арестовали по делу о хищении

Уточняется, что мужчина был арестован в рамках уголовного дела о хищении более 20 млн рублей, которые были выделены Министерством просвещения РФ на создание платформы «Горизонт».

По решению суда, Демченко арестовали на полтора месяца - до 25 мая 2024 года.

Ранее сотрудники отдела уголовного розыска МВД по Назрани задержали уроженца Грозного, которого более 30 лет разыскивали по обвинению в хищении свыше 22 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

