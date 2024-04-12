Экс-директора проекта «Гостех» арестовали по делу о хищении
Тверской суд Москвы отправил в СИЗО бывшего директора проекта «Гостех» компании «Цифрум», которая развивает в РФ государственные информационные системы (ГИС), Ярослава Демченко, сообщает ТАСС.
Уточняется, что мужчина был арестован в рамках уголовного дела о хищении более 20 млн рублей, которые были выделены Министерством просвещения РФ на создание платформы «Горизонт».
По решению суда, Демченко арестовали на полтора месяца - до 25 мая 2024 года.
Ранее сотрудники отдела уголовного розыска МВД по Назрани задержали уроженца Грозного, которого более 30 лет разыскивали по обвинению в хищении свыше 22 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-директора проекта «Гостех» арестовали по делу о хищении
- Трое человек пострадали в Петербурге из-за трамвая с отказавшими тормозами
- «Автодор» повысит скоростной режим на трассах М-11 и М-4
- СМИ: За годы работы в СССР и России Пугачева заработала 14 млрд рублей
- Киану Ривз сломал коленную чашечку на съемках фильма «Удача»
- Фильм «В списках не значился» по Васильеву представят в 2025 году
- Блогер Даня Милохин высмеял призыв в армию
- Съемки фильма «Чебурашка 2» начнутся в начале мая 2024 года
- Трагический уход: Критик объяснил культ Эми Уайнхаус
- Регионы России получат субсидии на 6,4 млрд рублей на развитие туризма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru