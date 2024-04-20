В Москве арестовали предполагаемых участников банды из Белгородской области
Столичный Басманный районный суд арестовал трех членов банды из Белгородской области, подозреваемых в вымогательстве. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Отмечается, что фигурантов — Константина Юрченко, Александра Бондарева, Геннадия Вислогузова — заключили под стражу до 6 июня. Как указали в суде, уголовное дело было возбуждено по статье «Вымогательство» по факту исчезновения в Белгородской области гр. Скворцова.
«В одном производстве соединены уголовные дела: по фактам убийств Сотникова А. В. и Багрова С. И., похищения Поддубной Т. В., безвестного исчезновения Чуйкова М. И. и Игумнова Ю. А. в 1997-2018 гг. в Белгородской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, в числе соединенных дело о вымогательстве у Проскурина Р. А. в Абхазии в 2015 году.
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