В Москве арестовали предполагаемых участников банды из Белгородской области

Отмечается, что фигурантов — Константина Юрченко, Александра Бондарева, Геннадия Вислогузова — заключили под стражу до 6 июня. Как указали в суде, уголовное дело было возбуждено по статье «Вымогательство» по факту исчезновения в Белгородской области гр. Скворцова.

«В одном производстве соединены уголовные дела: по фактам убийств Сотникова А. В. и Багрова С. И., похищения Поддубной Т. В., безвестного исчезновения Чуйкова М. И. и Игумнова Ю. А. в 1997-2018 гг. в Белгородской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, в числе соединенных дело о вымогательстве у Проскурина Р. А. в Абхазии в 2015 году.

