СМИ: Священника и военного арестовали за участие в белгородской ОПГ

Индивидуальный предприниматель Степан Морозов, священник Станислав Дементеев и военнослужащий Игорь Селютин арестованы по обвинению в убийствах, похищениях людей и вымогательствах в Белгородской области в 1997-2017 годах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на решение Мосгорсуда.

По данным следствия, три фигуранта и еще ряд лиц входили в организованную преступную группу из числа жителей Губкинского района, участники которой с целью обогащения совершали преступления, среди которых убийства и похищения. Отмечается, что по меньшей мере двух предполагаемых жертв злоумышленников не нашли до сих пор.

В Следственном комитете заявили, что обнародовать подробности расследования преждевременно. По информации близких к следствию источников, речь может идти о нескольких десятках тяжких или особо тяжких преступлений.

Как пишет «Коммерсантъ», один из предполагаемых лидеров группировки отправился добровольцем на специальную военную операцию и погиб во время боевых действий. Кроме того, в СВО участвовал Селютин.

Защита фигурантов указывала на несостоятельность обвинений, отмечалось, что за 26 лет с момента совершения предполагаемого преступления Селютин не создавал угрозы общественной безопасности, с начала СВО добровольно отправился на передовую и на момент задержания был снайпером в стрелковом взводе. В свою очередь, Дементеев, который был крещен под именем Евстафий, является священнослужителем Губкинской епархии РПЦ. По данным церковно-административного округа, священник временно работал в приходе в селе Беленихино Прохоровского района под Белгородом, ранее был клириком Северобайкальской епархии в Бурятии.

Фигурантов арестовали как минимум до 6 июня. Мосгорсуд решил, что Морозов, Дементеев и Селютин могут скрыться от предварительного следствия и суда, пытаясь избежать уголовной ответственности.

