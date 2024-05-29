В Москве арендаторам электросамокатов выписали 50 тысяч штрафов

В столице арендаторы электросамокатов получили около 50 тысяч штрафов с начала 2024 года, заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, ещё 52 тысячи аккаунтов были заблокированы.

Ликсутов уточнил, что самыми распространенными нарушениями стали езда на самокате вдвоем, проезд по пешеходному переходу и парковка в неположенном месте.

Он также напомнил, что сотрудники Ситуационного Центра организации дорожного движения видят дорожную ситуацию в режиме онлайн по камерам 24/7.

Ранее трое подростков пострадали при столкновении электросамоката и мотоцикла в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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