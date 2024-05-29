В Москве арендаторам электросамокатов выписали 50 тысяч штрафов

По его словам, ещё 52 тысячи аккаунтов были заблокированы.

Ликсутов уточнил, что самыми распространенными нарушениями стали езда на самокате вдвоем, проезд по пешеходному переходу и парковка в неположенном месте.

Он также напомнил, что сотрудники Ситуационного Центра организации дорожного движения видят дорожную ситуацию в режиме онлайн по камерам 24/7.

Ранее трое подростков пострадали при столкновении электросамоката и мотоцикла в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

