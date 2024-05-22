Собянин: электросамокатам не запретят ездить по тротуарам в Москве

По его словам, необходимо найти компромисс, вовлекая в процесс регулирования, в том числе, кикшеринговые службы и систему городских видеокамер.

«Можно всё запретить: велосипеды запретить, автомобилистов запретить, потому что они сбивают пешеходов, а можно пешеходов запретить, потому что они мешают автомобилистам. Это вечный конфликт», - отметил Собянин.

Ранее в Москве госпитализировали ребенка после аварии с электросамокатом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

