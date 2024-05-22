Собянин: электросамокатам не запретят ездить по тротуарам в Москве
Нарушителей правил дорожного движения в Москве, в том числе среди тех, кто управляет электросамокатами, следует жестче контролировать, но никто не станет запрещать целую отрасль, заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщает Life.ru.
По его словам, необходимо найти компромисс, вовлекая в процесс регулирования, в том числе, кикшеринговые службы и систему городских видеокамер.
«Можно всё запретить: велосипеды запретить, автомобилистов запретить, потому что они сбивают пешеходов, а можно пешеходов запретить, потому что они мешают автомобилистам. Это вечный конфликт», - отметил Собянин.
Ранее в Москве госпитализировали ребенка после аварии с электросамокатом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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