Собянин: электросамокатам не запретят ездить по тротуарам в Москве

Нарушителей правил дорожного движения в Москве, в том числе среди тех, кто управляет электросамокатами, следует жестче контролировать, но никто не станет запрещать целую отрасль, заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщает Life.ru.

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По его словам, необходимо найти компромисс, вовлекая в процесс регулирования, в том числе, кикшеринговые службы и систему городских видеокамер.

«Можно всё запретить: велосипеды запретить, автомобилистов запретить, потому что они сбивают пешеходов, а можно пешеходов запретить, потому что они мешают автомобилистам. Это вечный конфликт», - отметил Собянин.

Ранее в Москве госпитализировали ребенка после аварии с электросамокатом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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