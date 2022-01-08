В Москве 8 января будет облачно и без осадков

Облачная погода без осадков и гололедица ожидаются в Москве в субботу, 8 января, передает Гидрометцентр России.

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Так, днем температура воздуха в столице будет колебаться от минус 4 до минус 6 градусов, ночью москвичей ожидает до 10 градусов мороза. Атмосферное давление — 752 мм ртутного столба.

При этом в Московской области столбики термометров опустятся от минус 4 до минус 9 градусов, в ночь на воскресенье похолодает до минус 12 градусов.

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ФОТО: РИА Новости
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