В Москве 27-28 августа пройдет VI Международный муниципальный форум стран БРИКС
Столица готовится принять VI Международный муниципальный форум стран БРИКС, который пройдет на площадке центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» 27-28 августа 2024 года. Мероприятие состоится при поддержке Администрации президента РФ, МИДа РФ, Совета Федерации, Торгово-промышленной палаты и Фонда Росконгресса.
Мероприятие станет одной из крупнейших площадок для обмена опытом и обсуждения вопросов муниципального сотрудничества между представителями власти и бизнеса. В Форуме примут участие делегации из 126 стран, а также из 89 регионов России.
Участники обсудят актуальные вопросы экономики, технологии, экологии, здравоохранения, культуры и образования. По программе запланировано более 70 деловых мероприятий. Организаторы ожидают, что на площадке форума представители малого и среднего бизнеса, которые хотят выйти на рынки Индии, Китая и стран Персидского залива, смогут установить полезные контакты и найти партнеров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru