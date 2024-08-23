В Москве 27-28 августа пройдет VI Международный муниципальный форум стран БРИКС

Мероприятие станет одной из крупнейших площадок для обмена опытом и обсуждения вопросов муниципального сотрудничества между представителями власти и бизнеса. В Форуме примут участие делегации из 126 стран, а также из 89 регионов России.

Участники обсудят актуальные вопросы экономики, технологии, экологии, здравоохранения, культуры и образования. По программе запланировано более 70 деловых мероприятий. Организаторы ожидают, что на площадке форума представители малого и среднего бизнеса, которые хотят выйти на рынки Индии, Китая и стран Персидского залива, смогут установить полезные контакты и найти партнеров.



