На форуме-фестивале «Москва 2030» расскажут об искусственном интеллекте в экономике
На открытой лекции «Экономика будущего: заменит ли искусственный интеллект человека?» гостям расскажут о том, как нейросети и искусственный интеллект (ИИ) меняют жизнь города и его экономику. Лекция, которая организована в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», пройдет в малом амфитеатре парка «Зарядье» вечером 20 августа.
Москва является лидером уровню внедрения ИИ - в столице используется более 90 решений с применением таких технологий, начиная от медицины и заканчивая безопасностью.
На открытой лекции посетители узнают, какие технологии с применением нейросетей и ИИ уже доступны горожанам и столичному бизнесу, а какие только появятся в будущем. Также спикеры лекции обсудят и наболевшую тему опасности ИИ и «восстания машин».
Модератором станет профессор департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Комаров, а среди спикеров форума числятся начальник лаборатории робототехники Курчатовского института Валерий Карпов, директор по стратегическому маркетингу компании «Яндекс», профессор ИТМО Андрей Себрант и другие. Вход будет свободным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru