На форуме-фестивале «Москва 2030» расскажут об искусственном интеллекте в экономике

На открытой лекции «Экономика будущего: заменит ли искусственный интеллект человека?» гостям расскажут о том, как нейросети и искусственный интеллект (ИИ) меняют жизнь города и его экономику. Лекция, которая организована в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», пройдет в малом амфитеатре парка «Зарядье» вечером 20 августа.

Москва является лидером уровню внедрения ИИ - в столице используется более 90 решений с применением таких технологий, начиная от медицины и заканчивая безопасностью.

На открытой лекции посетители узнают, какие технологии с применением нейросетей и ИИ уже доступны горожанам и столичному бизнесу, а какие только появятся в будущем. Также спикеры лекции обсудят и наболевшую тему опасности ИИ и «восстания машин».

Модератором станет профессор департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Комаров, а среди спикеров форума числятся начальник лаборатории робототехники Курчатовского института Валерий Карпов, директор по стратегическому маркетингу компании «Яндекс», профессор ИТМО Андрей Себрант и другие. Вход будет свободным.

