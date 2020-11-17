В Москве 20 декабря откроют «елочные базары»

В Москве 20 декабря начнется продажа новогодних елей во всех округах города, новогодние ели также будет продавать ряд сетевых магазинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Главную новогоднюю елку срубят в Наро-Фоминском районе Подмосковья

Немерюк отметил, что на протяжении нескольких лет эта дата не меняется. В текущем сезоне жителям города будет доступна онлайн-покупка новогодних деревьев. По его словам, на базарах можно купить отечественные и зарубежные деревья.

Базары можно будет найти во всех округах и районах Москвы, планируется создать около 300 точек. В департаменте также напомнили о необходимости соблюдать санитарные меры во время покупок.

По данным агентства, в 2019 году стоимость ели российского производства на московских базарах была около 700 рублей за метр. Импортные деревья стоят около 2,5 тысяч рублей.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РождествоПродажаНовогодние Праздники
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры