В Москве 20 декабря откроют «елочные базары»

Немерюк отметил, что на протяжении нескольких лет эта дата не меняется. В текущем сезоне жителям города будет доступна онлайн-покупка новогодних деревьев. По его словам, на базарах можно купить отечественные и зарубежные деревья.

Базары можно будет найти во всех округах и районах Москвы, планируется создать около 300 точек. В департаменте также напомнили о необходимости соблюдать санитарные меры во время покупок.

По данным агентства, в 2019 году стоимость ели российского производства на московских базарах была около 700 рублей за метр. Импортные деревья стоят около 2,5 тысяч рублей.

