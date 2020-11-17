В Москве 20 декабря откроют «елочные базары»
В Москве 20 декабря начнется продажа новогодних елей во всех округах города, новогодние ели также будет продавать ряд сетевых магазинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
Немерюк отметил, что на протяжении нескольких лет эта дата не меняется. В текущем сезоне жителям города будет доступна онлайн-покупка новогодних деревьев. По его словам, на базарах можно купить отечественные и зарубежные деревья.
Базары можно будет найти во всех округах и районах Москвы, планируется создать около 300 точек. В департаменте также напомнили о необходимости соблюдать санитарные меры во время покупок.
По данным агентства, в 2019 году стоимость ели российского производства на московских базарах была около 700 рублей за метр. Импортные деревья стоят около 2,5 тысяч рублей.
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