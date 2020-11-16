Главную новогоднюю елку срубят в Наро-Фоминском районе Подмосковья

Главную новогоднюю ёлку в России планируют срубить недалеко от деревни Таширово в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

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Раннее пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова сообщила РИА Новости, что срублена главная новогодняя елка в России будет 9 декабря, а 11-го числа ее доставят в Кремль и установят на Соборной площади.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в новогодние праздники в Москве не ожидается массовых мероприятий, однако горожане смогут гулять по улицам, передает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости Илья Питалев
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