Главную новогоднюю елку срубят в Наро-Фоминском районе Подмосковья

Раннее пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова сообщила РИА Новости, что срублена главная новогодняя елка в России будет 9 декабря, а 11-го числа ее доставят в Кремль и установят на Соборной площади.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в новогодние праздники в Москве не ожидается массовых мероприятий, однако горожане смогут гулять по улицам, передает Ura.ru.

