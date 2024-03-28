СМИ: Ещё один житель Башкирии был задержан за призывы к терактам

Уточняется, что в 2023 году 41-летний житель Зианчуринского района систематически оставлял сомнительные комментарии под видеороликами в YouTube, которые были размещены на каналах украинских объединений, признанных в России террористическими.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Башкирии возбудили уголовное дело о призывах к терроризму в отношении блогера из Стерлитамака, который в своих стримах пренебрежительно высказывался о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает RT.

