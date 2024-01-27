В «Москвариуме» умер детеныш косатки Наи

«Двадцать девятого декабря 2023 года в России прошли первые роды косатки в искусственной среде обитания. Несмотря на удачное завершение сложных родов и быстрое развитие в первый месяц жизни, 26 января маленькая косатка погибла», — указали в Москвариуме.

Ветеринарные врачи центра океанографии не проводили медицинские обследования детеныша, так как в первые месяцы устанавливаются детско-родительские отношения, и вмешательство могло негативно отразиться на взаимодействии косаток. Специалисты проводили лишь визуальный мониторинг активности и кормления.

Как отметила глава ветеринарной службы «Москвариума» Ирина Суворова, Ная позволила увести себя в отдельный вольер и забрать детеныша для необходимых исследований. Все усилия специалистов центра направлены на поддержание стабильного эмоционального и физического состояния косатки.

