Сергунина: За шесть лет «Москвариум» на ВДНХ принял 10 миллионов посетителей
В центре океанографии и морской биологии «Москвариум» за шесть лет его работы посетили 10 миллионов человек. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она рассказала, что океанариуме живут 12 тысяч водных обитателей, которые представляют самые разные уголки планеты — от Байкала до Амазонки, от Сахалина до Гренландии. В «Москвариуме» работают более 600 специалистов, в их числе, аквариумисты, ихтиологи, ветеринары и водолазы.
Добавим, в марте этого года в центре океанографии и морской биологии центре открылась новая мультимедийная экспозиция «Океан юрского периода». Её посетители могут познакомиться с существами, населявшими океан десятки и сотни миллионов лет назад, а также узнать об ареале и периоде их обитания. Специалисты, опираясь на научные факты, с помощью 3D-анимации воссоздали 12 видов доисторических гигантов размером от трех до 20 метров.
Напомним, в сентябре прошлого года «Москвариум» стал одной из площадок, на которой можно было написать «Диктант Победы». Об этом рассказал депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. Он добавил, что «Диктант Победы» – это один из важнейших этапов нескольких патриотических проектов – Года памяти и славы, объявленного в России, и проекта «Историческая память». 3 сентября его написали около 1,3 млн человек из 75 стран мира. По словам парламентария, это почти в 10 раз больше, чем годом ранее.
В Москве «Диктант Победы» писали одновременно на 167 площадках. Среди знаковых мест, где проходила акция - Центр океанографии «Москвариум», музей народных промыслов «Кремль в Измайлово», а также Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности и Военную академию Генштаба ВС РФ.
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