В «Москва-Сити» в канун Дня города открылась новая городская площадь

Мэр Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия городской площади в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» на Пресненской набережной. Как отметил столичный градоначальник, уже сегодня можно сказать, что комплекс превратился в полноценный деловой центр, несмотря на том, что развитие «Москва-Сити» не прекращается.

По словам Собянина, эта площадь у ММДЦ - подарок к Дню города. Мэр рассчитывает, что она станет одним из популярных мест мегаполиса, сообщает Москва 24. В целом, по его оценке, общественное пространство вокруг «Москва-Сити» становится визитной карточкой.

Новая городская площадь расположилась недалеко от выхода из станции метро «Выставочная», пешеходного моста «Багратион», башни «Эволюция» и торгово-развлекательного комплекса «Афимолл Сити». Это пространство можно использовать для проведения спортивных занятий и церемоний на открытом воздухе, гастрономических фестивалей, городских праздников, образовательных и других мероприятий. В будущем году там запустят ежедневное светомузыкальное шоу.

