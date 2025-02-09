В Московском зоопарке рассказали о первой рыбалке белого медведя Терпея

По информации зоопарка, Терпей уже освоился в своём бассейне и уверенно себя чувствует в воде. Медведь внимательно изучил подводное пространство, нашёл рыбу, выловил и вынырнул с добычей, отметили в Московском зоопарке.

Терпей родился в Якутии и ещё маленьким потерял маму. В 2003 году его нашли местные жители и передали в Пермский зоопарк. В 2019 году медведя отправили в Казань на передержку, пока в Перми не построят новый вольер, но его строительство затянулось. К концу 2023 года ветеринары диагностировали у Терпея ряд проблем со здоровьем. К середине октября 2024 года при помощи Росприроднадзора Терпея перевезли из казанского зоопарка в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

