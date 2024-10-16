Белый медведь Терпей переехал в Московский зоопарк

Особые условия подготовили в Московском зоопарке для 20-летнего белого медведя Терпея. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

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Животное, которое принадлежит Пермскому зоопарку, на время постройки нового вольера временно содержалось в Казанском зооботаническом саду, но общественники забили тревогу. Их беспокоило состояние возрастного хищника.

«В результате совместной работы белому медведю удалось обеспечить лучшие в России условия содержания: именно в Московском зоопарке есть все необходимое для комфорта пожилого зверя», - рассказала Радионова.

Он подчеркнула, что для сохранения популяции белого медведя важно позаботиться о каждой особи.

На новом месте хищник круглосуточно будет находиться под присмотром зоологов и ветеринаров.

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ФОТО: предоставил Зооботсад Казани
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