В Московском зоопарке появились лесные хорьки
Четыре особи лесных хорьков поселились в Московском зоопарке на экспозиции «Фауна России». Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.
Как отметили в зоопарке, лесных хорьков не было на экспозиции несколько лет. Теперь «Фауна России» пополнилась двумя самцами и двумя самками, прибывшими из загородного хозяйства.
По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, хорьки хорошо ладят друг с другом, спят вместе, но иногда конфликтуют из-за еды.
«В зоопарке хорьков кормят мышами, перепелами, а также кусочками курицы, говядины, яйцами и творогом», — рассказала руководитель учреждения.
Лесные хорьки обитают по всей лесной зоне Евразии. Эти представители семейства куньих спят до 16-20 часов в день, у них развитые слух и обоняние, при этом животные близоруки, но могут различать цвета.
Ранее в Московском зоопарке впервые за 50 лет поселились пятнистые гиены.
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