Пятнистые гиены стали обитателями Московского зоопарка впервые за 50 лет
Пятнистые гиены стали обитателями Московского зоопарка впервые за 50 лет, рассказали в пресс-службе столичного зоосада.
Последний раз такие гиены проживали там в 1978 году. Два самца и самка уже привыкли к вольеру и начали вовсю рыть подкопы. Новые обитатели не пытаются сбежать, просто они — норные животные.
Пятнистые гиены — самые крупные и сильные среди других гиен. Они могут достигать 90 см в ширину плеча и весить от 40 до 60 килограммов. В социальной иерархии животных царит матриархат. Самки даже с самым низким положением и детёныши находятся выше самцов. Борьба за власть у женских особей начинается еще в детстве — они устраивают драки.
Ранее Главное управление МЧС России по Приморскому краю присоединилось к программе «Хранители леопарда» и взяло под опеку самку дальневосточного леопарда, известную как Leo 250F, напоминает RT.
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